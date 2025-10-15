Dentista Hugo Tavares comemora 50 anos de profissão

Hugo Fernando Tavares, 76 anos formou-se em 1975 na Unifal/Efoa- Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, hoje Unifal-Universidade Federal de Alfenas. Tão logo formou-se, veio para Vargem Grande do Sul e aqui instalou seu consultório odontológico. São 50 anos de dedicação à saúde bucal do município.

Casado com Neusa Maria Citadini Tavares, o casal tem quatro filhos, Silvana Citadini Tavares, cirurgiã dentista que reside em Rolim de Moura, em Rondônia; Afonso Henrique e Rodolfo Citadini, ambos dedicados a agricultura familiar e a professora Flávia Citadini Tavares.

Especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares pela Universidade São Leopoldo Mandic de Campinas, em seu consultório atualmente se dedica à clínica geral, mais especialmente na reabilitação oral.

Recentemente, no dia 19 de setembro, houve um encontro na Unifal para a entrega do certificado de Jubileu de Ouro, pelos 50 anos de formando e Hugo Tavares recebeu o seu título, acompanhado da família. Hoje é o mais antigo dentista atuando em Vargem, sempre se atualizando em reabilitação oral.

Na entrevista que concedeu ao jornal, Hugo contou um pouco da história da saúde bucal do município, desde que ele começou a atuar na área. “Quando começamos nosso trabalho, notamos que a maioria das pessoas tinham dentes cariados e havia muita perda dentária. Isso verificamos em todas as faixas etárias e em várias classes sociais”, comentou o dentista sobre como era a situação há 50 anos atrás.

Explicou que com o advento do flúor no tratamento da água do município, por volta de 1986, houve uma melhora muito positiva na saúde dos dentes dos vargengrandenses. Indagado sobre sua profissão, Hugo afirmou: “Odontologia é uma profissão que visa em primeiro lugar promover saúde ao seu cliente para a vida toda, com dentes naturais e sem leões”.

Ainda sobre a saúde bucal da cidade, o decano dos dentistas vargengrandenses comentou que antigamente havia a presença de dentistas nas escolas públicas e era muito importante porque atendia in loco a totalidade dos alunos na época, o que contribuía muito na qualidade de vida destas crianças.

“Hoje se trabalha muito a prevenção nas escolas, através dos professores que ensinam sobre a importância da escovação. Há exames clínicos individuais, com profissionais dentistas, descrito em um prontuário odontológico infantil que é enviado aos pais e aí compete aos mesmos procurarem os centros odontológicos municipais, que são gratuitos ou os dentistas particulares”, explicou Hugo.

Para ele, o problema estaria nas classes sociais menos favorecidas, cujos pais trabalham e teriam dificuldades de levar seus filhos ao dentista. Para Hugo, o ideal seria que cada criança tivesse o acompanhamento direto, nas escolas ou nas creches, de um dentista especialista em odontopediatria, que faria todo o trabalho necessário, resolvendo a saúde bucal da criança, não só dos dentes, mas todos os procedimentos, trabalhando a mastigação e a fonação, por exemplo.

“Hoje evoluímos muito na parte de materiais odontológicos e também nos equipamentos, mas o importante na questão da saúde bucal de grande parcela da população mais carente, continua sendo como manter os dentes naturais, o que envolve todo um trabalho de prevenção desde quando a pessoa é criança”, afirmou.

Uma ideia que poderia ser colocada em prática, segundo ele, seria usar a estrutura municipal da saúde bucal, com um projeto voltado para o atendimento específico das crianças das creches e escolas municipais, que seriam atendidas por um cirurgião dentista especializado em odontopediatria.

“Teríamos certeza que toda criança após o prontuário feito nas escolas, seriam atendidas, principalmente no caso de pais que não conseguem levar os filhos para serem atendidos pelos consultórios municipais ou conveniados com o SUS”, comentou o mais velho dentista em ação no município.

Entusiasta do Caminho da Fé, que já percorreu mais de cinco vezes, Hugo Tavares está em plena atividade, trabalhando, tem uma boa clientela, procura sempre se atualizar, gosta muito da profissão que escolheu e exerce, e se preocupa também com o lado social da profissão que abraçou há 50 anos.