Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Ewerton Henrique Lino Barbosa, aos 23 anos de idade, no dia 3 de outubro.Deixou pais, irmãos, a noiva Ana Julya; e a filha Maithê. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Carlos Donizete Bruno, aos 70 anos de idade, no dia 5 de outubro. Residia no Jardim Fortaleza, deixou os filhos Carla e Fábio; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Marcos de Barros, conhecido por Marcão, aos 66 anos de idade, no dia 6 de outubro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou os filhos Carolina, Gabrieli e Erik; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Carlos de Paiva, aos 73 anos de idade, no dia 6 de outubro. Residia no Paraiso I; deixou a esposa Aparecida Messias; os filhos Marcos e Solange; netos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Wanderson Silvério Damásio, conhecido por Chapolin, aos 41 anos de idade, no dia 7 de outubro. Residia na Cohab VI, deixou a mãe Cleide C. Silvério; os filhos Heloísa e Adrian; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Abigail Vieira de Lino, aos 85 anos de idade, no dia 9 de outubro. Residia na Vila Santana; deixou o marido Antônio Benedito, conhecido por Toninho Borracheiro; o filho José Antônio; irmã e sobrinha. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu Amanda Mariano França, aos 24 anos de idade, no dia 5 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Juan Carlos Ais, conhecido por Argentino, aos 61 anos de idade, no dia 9 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu José Américo Corsi, conhecido por Birrão, aos 70 anos de idade, no dia 10 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Falecimentos em Itobi
Faleceu Odair Cassiano, aos 60 anos de idade, no dia 03 de outubro. Deixou a esposa Débora Dental de Faria Cassiano; o filho Adrian; irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu Maria José da Silva, aos 66 anos, no dia 8 de outubro. Deixou as filhas Eliana, Joyce, Juscelene, Érica e Thuany; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Itobi.