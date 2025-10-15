Novos radares passaram a operar em cidades da região

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocou em funcionamento 33 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas, que passaram a operar a partir de 0h desta terça-feira, dia 7.

Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias sob a responsabilidade do Estado chega a 335, conforme o verificado pela Gazeta de Vargem Grande.

Segundo o informado pelo DER, a medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Radares em funcionamento

Os radares que passaram a operar na região nesta semana estão nas rodovias SP-207, SP 225, SP 344 e SP 350. Todos limitando a velocidade máxima permitida nos trechos fiscalizados a 60 km por hora.

Na via SP-207, são dois equipamentos, um no km 17,061 (sentido Leste/Oeste) e outro no km 18,650 (sentido Leste/Oeste), ambos em São José do Rio Pardo. Já na SP-225, em Aguaí, passou a funcionar o radar instalado no km 2,800 (sentido Leste/Oeste). Já em Divinolândia, na SP-344, o radar ativado está no km 277 (sentido Norte/Sul) e em Tapiratiba, na SP-350, o equipamento está no km 284,6 (sentido Norte/Sul).

Redução da velocidade

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. “A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou o presidente do DER-SP, Sérgio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

De acordo com o DER, a escolha de cada ponto é resultado de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Em Vargem

Os demais radares previstos, como os que foram instalados em julho em Vargem Grande do Sul, seguem em fase de implantação passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. De acordo com o DER, o início efetivo da fiscalização será divulgado pelos canais oficiais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.