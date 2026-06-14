Queima do Alho na Paróquia São Joaquim supera expectativas

A primeira edição da Queima do Alho realizada em Vargem Grande do Sul, no dia 7 de junho, no salão de festas da Paróquia São Joaquim, reuniu cerca de 620 participantes e contou com o trabalho de 55 voluntários da comunidade. O evento foi promovido em benefício da Sociedade Humanitária, representada pelas Irmãs Franciscanas, que juntamente com a diretoria da entidade e voluntários estiveram à frente da organização.

A iniciativa surgiu após um encontro com João Paulo Marthins, integrante de uma entidade de Barretos, durante um evento das Irmãs Franciscanas em Taquaritinga. Experiente na realização da tradicional Queima do Alho, ele aceitou colaborar com a organização do evento sem custos de mão de obra, sendo necessários apenas os recursos para os mantimentos utilizados.

Segundo os organizadores, o principal desafio foi a falta de experiência com a dimensão do evento e a definição das quantidades necessárias. Com orientações, reuniões e troca de experiências, a organização conseguiu viabilizar a realização da festa.

Por se tratar de uma tradição ainda pouco conhecida na cidade, houve dificuldades na venda dos ingressos no início. No entanto, a procura aumentou nos dias finais, e muitas pessoas buscaram entradas quando elas já estavam esgotadas.

A animação musical ficou por conta da dupla Rodrigo Neves & Gabriel, que se apresentou durante o evento. Diante da boa participação do público e da repercussão positiva, uma nova edição da Queima do Alho já está prevista para o próximo ano.

A Queima do Alho, segundo pesquisas na internet, “é uma tradicional culinária típica dos antigos peões boiadeiros e tropeiros. O nome faz referência ao momento em que os cozinheiros (ou “queimadores”) refogavam o alho no fogão improvisado próximo ao chão, cujo cheiro avisava aos peões que a refeição estava pronta.

O menu clássico inclui: Arroz carreteiro, Feijão gordo (geralmente com torresmo), Paçoca de carne seca (feita no pilão), Carne no disco de arado ou chapa, em alguns casos churrasco e Rapadura (como sobremesa para repor a energia)”.