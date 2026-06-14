Editorial: Doe sangue: um gesto simples que salva vidas

Doe sangue: um gesto simples que salva vidas

Todo ano, no dia 14 de junho, o mundo celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data é uma oportunidade para lembrar algo que muitos esquecem no ritmo acelerado do cotidiano: o sangue humano não tem substituto. Não existe fábrica capaz de produzi-lo, nenhuma tecnologia que o replique com segurança. Quando alguém precisa de uma transfusão, seja em uma cirurgia de emergência, num tratamento oncológico ou após um acidente grave, a única fonte possível é outro ser humano.

Os números nacionais ajudam a dimensionar a necessidade. Em 2024, o Brasil registrou 3.310.025 bolsas de sangue coletadas, ao mesmo tempo em que foram realizadas 3.178.138 transfusões, um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério da Saúde. A demanda cresce, e a oferta precisa acompanhar. A meta da Organização Mundial da Saúde é que 3% da população de cada país seja doadora regular de sangue. O Brasil, em 2024, ficou em 1,6%, dentro do patamar mínimo aceito pela OMS, mas ainda distante do ideal. Ou seja, há margem enorme para que mais brasileiros façam a diferença.

Vargem Grande do Sul não conta com um hemocentro próprio. Quando há necessidade, o município depende de centros maiores e mais distantes para suprir a demanda, o que torna o processo mais lento e sujeito à escassez. Pior: há anos a cidade não sedia campanhas de coleta promovidas pelo Hemonúcleo da Unicamp, unidade responsável pelo atendimento da região. O resultado é que muitos moradores dispostos a ajudar simplesmente não encontram onde ou quando fazê-lo.

Doar sangue é seguro, rápido e não prejudica a saúde de quem doa. O organismo repõe o volume em poucas horas, e os critérios de aptidão existem exatamente para proteger o doador. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas. É difícil pensar em gesto mais simples com impacto tão concreto.

Por isso, quem tem condições, busque o hemonúcleo mais próximo e realize o cadastro. E a prefeitura também pode colaborar, estudando a possibilidade de retomar, em parceria com a Unicamp, as campanhas de coleta em Vargem Grande do Sul. Trazer o hemonúcleo até o cidadão é uma iniciativa de saúde pública de baixo custo e alto retorno.