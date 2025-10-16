Mulher é pega com drogas na Vila Santana

Na manhã do dia 8 de outubro de 2025, por volta das 10h, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul efetuou prisão em flagrante por tráfico de drogas. Durante patrulhamento, a equipe abordou uma mulher com suspeita de envolvimento em atividades ilícitas. Ao perceber a presença policial, ela tentou esconder objetos, que foram apreendidos pelos policiais.

Foram encontradas 13 pedras de crack, uma quantia em dinheiro, uma lâmina e um aparelho celular. A mulher confessou a comercialização de entorpecentes no local e foi conduzida ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para avaliação médica, seguida de encaminhamento à Delegacia de Polícia, onde sua prisão foi ratificada.