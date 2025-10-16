Procurada pela Justiça é presa na Santa Terezinha

No dia 5, por volta das 19h, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, durante atendimento a um desentendimento familiar na Vila Santa Terezinha, efetuou a captura de uma mulher procurada pela Justiça.

Ao solicitar os documentos pessoais dos envolvidos, uma mulher apresentou dificuldade para informar até mesmo sua data de nascimento. Após investigação da equipe, foi confirmada a existência de um Mandado de Prisão em seu desfavor pelo artigo 155 do Código Penal, que trata a respeito de crimes de furto.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde permaneceu presa conforme determinação judicial.