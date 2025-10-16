Condenada por tráfico é presa no Dolores

A Polícia Militar realizou a captura de uma mulher procurada pela Justiça durante patrulhamento no Jardim Dolores, na manhã do sábado, dia 4.

A abordagem ocorreu por volta das 8h, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a mulher possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de cinco anos de reclusão em regime fechado.

A detida, que está gestante de sete meses, foi conduzida sem o uso de algemas ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico e, em seguida, apresentada à autoridade de plantão na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.