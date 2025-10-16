Mulher foi morta em Grama

Na madrugada do dia 5 de outubro, a Polícia Militar atendeu ocorrência de disparo de arma de fogo no Distrito Industrial de São Sebastião da Grama. No local, foi constatado que uma mulher identificada como Amanda Mariano de França, 24 anos, havia sido atingida nas costas por disparo e levada ao pronto-socorro, onde veio a óbito. Testemunhas relataram ter ouvido o disparo momentos antes da vítima cair.

Segundo o relatado, a vítima já havia sido alvo de agressão anterior no mesmo estabelecimento por parte de um ex-companheiro. A Polícia Civil foi acionada para a investigação do caso, com apoio da perícia técnica no local.

De acordo com o portal G1, uma testemunha relatou aos policiais que estava com a vítima dentro do bar quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. Em seguida, Amanda se ajoelhou reclamando de dor, e ao tentar ajudá-la, a testemunha percebeu sangue nas mãos.

Segundo o relatório policial, os agentes foram chamados ao local e foram informados que a mulher já tinha sido socorrida para o Pronto-Socorro Municipal. Testemunhas no bar não souberam informar as características do autor.

A médica do PS afirmou que a vítima chegou morta ao local. Ela apresentava um pequeno orifício nas costas, possivelmente compatível com ferimento causado por projétil de arma de fogo.

A vítima foi velada e sepultada no último domingo, dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.