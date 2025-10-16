Descumprimento de medida protetiva leva homem à prisão

Na tarde da sexta-feira, dia 3, a Polícia Militar atendeu ocorrência de descumprimento de medida protetiva em uma clínica localizada no centro de Vargem Grande do Sul.

No local, o indivíduo, em evidente descontrole emocional, reconheceu o descumprimento da ordem judicial e proferiu ameaças à vítima, demonstrando risco iminente à integridade dela. Diante dos fatos, a equipe policial efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada, permanecendo o infrator detido à disposição da Justiça.