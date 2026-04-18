Irmãos Tabet conquistam medalhas em Leme

No último sábado, dia 11 de abril, os irmãos Gustavo e Guilherme Slootemaker Tabet estiveram competindo em Leme, no Campeonato Interregional de Judô, da divisão especial. O torneio reuniu cerca de 800 atletas nas categorias Sub 15, Cadete, Júnior e Sênior Especial, com a participação da 8ª Delegacia Regional Oeste, 12ª Delegacia Regional da Mogiana e da 15ª Delegacia Regional Grande Campinas.

Fotos: Arquivo Pessoal

Guilherme competiu na categoria Sub15 e conquistou a medalha de bronze. Com o resultado, se classificou para a final do Campeonato Paulista, que será disputada neste sábado, dia 18, em Indaiatuba.

Por sua vez, Gustavo competiu em duas categorias, no Junior (Sub 21), categoria na qual foi o campeão, e na Sênior, com atletas maiores de 21 anos, onde conquistou o bronze. Ele também se classificou para as finais do Campeonato Paulista de ambas categorias. “Parabéns ao sensei Elton Fiebig que orienta os atletas do Instituto da Luta”, agradeceu a equipe dos judocas.