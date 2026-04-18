PM prende condenado a mais de 23 anos por estupro de vulnerável

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado, 18 de abril, um homem condenado a 23 anos e 4 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu por volta das 8h20 na Rua Hélio de Deus Rodrigues, durante patrulhamento ostensivo e preventivo em Vargem Grande do Sul.

A equipe, composta pelos cabos PM Salomão e Marcio, tomou conhecimento durante o patrulhamento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Em diligência, os policiais o localizaram na rua indicada, realizaram busca pessoal — sem encontrar nada de ilícito — e deram voz de prisão. O detido foi informado a respeito de seus direitos constitucionais e não foi necessário o uso de algemas.

Em seguida, a guarnição o conduziu ao PPA para a realização de exame médico cautelar. Posteriormente, ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Dr. Davi Basílio Batista Ferreira lavrou o boletim de ocorrência. O preso permanece à disposição da Justiça.