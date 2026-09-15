Coluna Momento Pet – Goiaba

Goiaba é o destaque da coluna Momento Pet desta semana, uma gatinha de raça indefinida que foi adotada por Maria Eduarda em janeiro de 2025. A chegada da felina à família aconteceu após uma perda muito especial.

Maria Eduarda relembrou que sua gatinha Cacau faleceu ainda pequena, após uma briga. Como Goiaba era muito parecida com Cacau, a adoção trouxe de volta boas lembranças e ajudou a manter viva a memória da companheira.

Ao jornal Gazeta, Maria Eduarda ainda contou que Goiaba é devidamente castrada, possui microchip e recebe petiscos como parte da rotina. Com seus cuidados em dia, a gatinha segue conquistando espaço e carinho na família.

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