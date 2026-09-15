Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Adriano, vítima de acidente em Santa Rita
Faleceu nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, vítima de acidente em Santa Rita do Passa Quatro, Adriano de Souza da Silva, aos 32 anos de idade. Adriano era auxiliar de produção na empresa Comazza, e residia em Santa Rita do Passa Quatro, deixa a mãe Noemia, a esposa Maria Luiza Correa da Silva, os irmãos Marcelino, Almir e Edvânia, e sobrinhos e demais familiares. Seu velório será realizado neste sábado dia 12, no Cemitério Parque das Acácias, onde será sepultado às 10h00.
Vítima de assassinato, faleceu Lucas Eduardo Tonetti
Faleceu Lucas Eduardo Tonetti, vítima de assassinato ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 10, aos 26 anos de idade, em Vargem Grande do Sul. Lucas residia na Cohab III, deixa os pais Suzelei Aparecida Rodrigues Tonetti e Celso Fernando Tonetti, as irmãs Ketulin e Kemilin, a sobrinha Maitê e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Annette Fernandes Canaroli no dia 8
De conhecida família de Vargem Grande do Sul, faleceu no dia 9 de setembro, Annette Fernandes Canaroli, aos 96 anos de idade.
Dona Annette residia no Centro, era exímia cozinheira e famosa por suas deliciosas goiabadas.
Viúva de Benedito Canaroli, um dos mais antigos cerealistas de Vargem Grande e região, deixa os filhos Benedito, Marilena e João, também era mãe de José Fernandes, conhecido por Zequinha – já falecido, também já é falecida a esposa de Zequinha, Maria Derci Dissordi.
Deixa ainda a nora Nanci, o genro Fernando, os netos Fernando, Henrique, Bethina, Lauro, Roberta e Fernanda; bisnetos, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério da Saudade.
Gazeta informa os falecimentos
Faleceu Eugênia Cândida Vasconcelos, aos 93 anos de idade, no dia 5 de setembro. Deixou o filho Antônio; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Fernando Júnior Carvalho Alves, aos 36 anos de idade, no dia 5 de setembro. Deixou os pais Maria Rosa e José Carlos; o filho Leandro e os irmãos Wenderson e José Williams. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Marcelo Modesto, conhecido por Suca, aos 47 anos de idade, no dia 6 de setembro. Deixou os irmãos Mariane e Marcos; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Valdenir Pacheco da Silva, conhecido por Pacheco, aos 53 anos de idade, no dia 9 de setembro. Deixou a mãe Zita; as filhas Kelly, Gabrielly e Graziely; e a neta Manuela. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Adélia Barbosa da Costa, aos 86 anos de idade, no dia 9 de setembro. Residia no Jardim Paulista; era viúva de Antônio Alves da Costa; deixou os filhos Joaquim, Elaine, Joana e Roseli; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Charles Donizete Corrêa, aos 33 anos de idade, no dia 9 de setembro. Residia na Chácara Cardoso; deixou os pais Silvana Aparecida Corrêa e Aparecido Natal Corrêa; e a irmã Maria Fernanda. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.
Fotos: Arquivo Pessoal
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimento em Itobi
Faleceu João do Prado Tomaz, aos 84 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou as filhas Flávia, Fernanda e Fabiana; os genros Alex e Leandro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Itobi.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Maria Amália Colli de Paula Machado, aos 75 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou os irmãos José Humberto, Luiz Fernando, João Gilberto, Carlos Augusto e César Eugênio. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Rita da Silva, aos 61 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou os filhos Kerolen, Camila e Carlos Augusto; os genros Lucinei e Erick; e os netos Larissa, Levi, Lavínia e Lorenzo. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Rosa Maria Favaretto Pinto, aos 77 anos de idade, no dia 31 de agosto. Era mãe de Flávia já falecida; deixou a filha Paula; o genro Daumércio, os netos Victor, Gabriel, Heitor e Juliana. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de Tambaú.
Faleceu Edvaldo Silva Lavoura, conhecido por Cuca, aos 72 anos de idade, no dia 1º de setembro. Deixou a esposa Cleuza Lopes Lavoura; os filhos Jaqueline e Edvaldo Jr. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca
Faleceu Rosa Aparecida Bento Conceição, aos 82 anos de idade, no dia 1º de setembro. Era viúva de José Carlos; deixou os filhos Elaine, Carlos, Rosana e Marcus; o genro Adierso; as noras Samira e Tânia; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Lucas Roberto de Paiva Nogueira, conhecido por Luquinha, aos 36 anos de idade, no dia 6 de setembro. Deixou os pais Rosimary de Paiva Nogueira e Carlos Roberto Nogueira; a esposa Liliane Aparecida de Camargo; a filha Ana Lívia; os irmãos Lan, Marcos, Liandra, Thiago e Fábio; tios e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Antônia Jandira Monteiro Alvarenga, aos 75 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou o filho Roberto – era também mãe de Silvio – já falecido. Deixou ainda os netos Pâmela, Giovana e Gabriel. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Ana Carolina Cipriano da Silva, aos 28 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixou os pais Elisângela Cipriano e Paulo César Elias da Silva; o padrasto Claudemir de Oliveira; o marido Felipe Morais; o irmão Alex e sogros. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Fotos: Arquivo Pessoal