PM prende procurado durante busca por desaparecido

Uma equipe do Canil da Polícia Militar, em deslocamento para o município de São João da Boa Vista, recebeu na última terça-feira, 22 de setembro, o relato de um morador de Vargem Grande do Sul sobre o desaparecimento do pai, ocorrido dois dias antes.

Segundo o relato, um empréstimo havia sido depositado na conta bancária do desaparecido, no valor de R$ 8.569,29. Por volta das 10h33, foi feito um saque de R$ 1.500,00 em São João da Boa Vista, seguido por outro saque no município de Poços de Caldas. O filho da vítima relatou ainda que o pai estava na companhia de um casal e apresentou uma fotografia do homem, já conhecido por um dos integrantes da equipe.

Com base nas informações, os policiais tenente Credendio e cabo Amauri Locatelli foram até o terminal rodoviário da Rua Rubi, em São João da Boa Vista, para verificar a chegada de ônibus provenientes de Poços de Caldas. No local, um casal foi avistado e imediatamente abordado.

Durante busca pessoal, o homem foi encontrado com R$ 5.206,00 em espécie e um aparelho celular. Nada de ilícito foi localizado com a mulher. Questionado sobre o dinheiro, ele afirmou ter ido ao banco com o desaparecido e sacado o valor, guardando a quantia para ele. Disse ainda que o idoso havia permanecido em Poços de Caldas, nas proximidades da Praça dos Macacos.

O casal foi conduzido ao plantão policial para a elaboração do boletim de ocorrência, já que o paradeiro do idoso permanecia desconhecido até aquele momento. A consulta aos sistemas de inteligência policial revelou que o homem era procurado pela Justiça pelo crime de furto, com condenação de um ano, nove meses e dez dias, em regime fechado.

Diante dos fatos, o delegado Arthur Rattes Andrade Carvalho lavrou boletins de ocorrência referentes à captura de procurado e ao crime de estelionato. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a mulher foi ouvida e liberada. Até a conclusão deste texto, o paradeiro do idoso desaparecido não havia sido informado.