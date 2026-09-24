Prefeitura intensifica ações preventivas ao El Niño e à dengue

A Prefeitura de Vargem também vem intensificando ações preventivas em infraestrutura para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir transtornos durante períodos de chuvas mais intensas. Entre as medidas estão a limpeza e desobstrução de bueiros e galerias de águas pluviais, com atenção especial aos pontos que apresentam maior necessidade de manutenção.

O trabalho inclui ainda a limpeza de locais específicos nos bairros, para evitar o acúmulo de resíduos e materiais que possam comprometer o escoamento da água, além da manutenção de áreas públicas e pontos considerados estratégicos para a drenagem urbana. A Administração também acompanha locais com histórico de acúmulo de água e mantém serviços de limpeza urbana, manutenção de áreas verdes e monitoramento das condições das vias e estruturas de escoamento.

Segundo a Prefeitura, a atenção se estende às áreas de maior vulnerabilidade da cidade, com o objetivo de antecipar possíveis problemas e atuar preventivamente sempre que necessário.

Queimadas

Durante períodos de temperaturas elevadas e baixa umidade, o risco de queimadas também é motivo de atenção da Administração. Por isso, a Prefeitura reforça a conscientização contra as queimadas criminosas, orientando a população a não colocar fogo em terrenos, áreas de vegetação, lixo ou resíduos.

De acordo com o município, além dos danos ambientais, as queimadas podem comprometer a qualidade do ar, prejudicar a saúde da população e aumentar o risco de incêndios de maiores proporções. A Prefeitura lembra que a falta de manutenção de lotes na cidade pode gerar multa, e recomenda que os proprietários mantenham essas áreas em dia.

A Administração também orienta os moradores a não jogarem lixo, entulho ou outros materiais em ruas, calçadas, córregos e bueiros, e a manterem calhas e sistemas de captação de água das residências limpos. Recomenda-se ainda evitar deixar objetos que possam ser carregados pela chuva em áreas externas e manter terrenos particulares livres de materiais que obstruam o escoamento da água.

Evite áreas de risco

A população deve acompanhar os comunicados oficiais e os alertas meteorológicos e, durante chuvas fortes, evitar áreas próximas a córregos, árvores e locais sujeitos a deslizamentos. Em situações de risco, a Prefeitura orienta que os moradores procurem os canais oficiais de atendimento do município e sigam as orientações dos órgãos responsáveis pela segurança da população.

Segundo a Administração, o trabalho de prevenção não se limita à aproximação de chuvas fortes, mas ocorre de forma permanente ao longo do ano. Diante das previsões climáticas para o segundo semestre, a Prefeitura afirma que continuará acompanhando os boletins dos órgãos oficiais de meteorologia, avaliando a necessidade de novas medidas e intensificando os serviços preventivos sempre que necessário.