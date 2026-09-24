Vereador Vicente Cipolla e o olhar atento à Educação

Mario Poggio

Na edição de 13 de novembro de 1999, na Coluna “Recordar é viver”, tivemos oportunidade de escrever sobre a preocupação do vereador Vicente Cipolla, no início dos anos “1970”, de que as escolas formassem cidadãos, com a presença dos alunos em sessões legislativas, pois seriam os futuros representantes do povo.

Em nossas pesquisas, aprendemos que sua preocupação com a educação já se manifestava muito antes, pois na sessão da Câmara Municipal realizada no dia 10 de outubro de 1956, cujo teor foi publicado na edição de 14 de outubro de 1956, do Jornal “A Imprensa”, o vereador Vicente Cipolla fez indicação para que se oficiasse ao diretor do Ginásio Estadual Alexandre Fleming, com “solicitação de providências e manifestação de protesto”, em razão do professor de Educação Física Masculina mostrar desinteresse para os eventos da escola local, pois, também, dava aula em outro estabelecimento de ensino, localizado em Casa Branca.

Alertou que o mestre não comparecia às festas cívicas, reuniões da congregação, reuniões de pais e mestres e nem tampouco às festas de formatura, conferências promovidas pela direção da escola etc., inclusive mostrava desinteresse pela fanfarra, cuja organização “moralmente” era sua atribuição.

Cumpre registrar que na sessão de 31 de outubro de 1956, publicada no semanário local, na edição de 4 de novembro de 1956, houve a leitura dos esclarecimentos prestados pelo diretor do estabelecimento.

Lamentavelmente, pelo que soubemos por intermédio de aluno de anos posteriores, o professor de Educação Física Masculina permaneceu na instituição e continuava sem dar a devida atenção ao treinamento dos alunos.