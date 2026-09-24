Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Luís Henrique Pavan, conhecido por Rick, aos 59 anos de idade, no dia 11 de setembro. Residia no Jardim São Luís, deixou a mãe Maisa Rosalino Pavan; a esposa Edna Bruno; as irmãs Denyse e Daniela; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Damiana Vicente da Silva, aos 88 anos de idade, no dia 12 de setembro. Residia no Jardim Dolores; era viúva de Aureliano Brás da Silva; deixou os filhos Maria de Lurdes, Antônio, Maria do Carmo, Terezinha, Eroltilde e Adriana; os netos Ariane, Rafael, Ana Paula, Guilherme, Vanessa, Matheus, Mariane, Kailane e Victor e os bisnetos Kauan, Thales, Isadora, Davi e Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Cândida, aos 85 anos de idade, no dia 12 de setembro. Deixou os filhos Luís, Lair, Ladir, Leonice e Lourival; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Muzambinho.

Faleceu Mauro Faci, conhecido por Coco, aos 64 anos de idade, no dia 12 de setembro. Residia na Vila Santana; deixou os irmãos Romildo, Ana Maria e Maura; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Custódio Cândido, aos 66 anos de idade, no dia 14 de setembro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vanderlei Alves Benini, aos 61 anos de idade, no dia 15 de setembro. Residia no Jardim Alvorada II, deixou a esposa Elizângela Cândido; as filhas Isabela, Ana Carolina e Maria Vitória; o neto João Emmanuel e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Edvirges Rodrigues, conhecida por Du, aos 86 anos de idade, no dia 17 de setembro. Residia no Jardim Ferri; deixou o filho Valdir e o neto Antoni. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Lourdes Cândido dos Santos, aos 96 anos de idade, no dia 17 de setembro. Era viúva de Orlando dos Santos; deixou filhos; genros; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Fábio de Vasconcellos, conhecido por Pantchinho, aos 51 anos de idade, no dia 9 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ronilson Ribeiro da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 15 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Foto: Arquivo Pessoal