Vargem Grande do Sul recebe 1ª Corrida Life Fitness

A 1ª Corrida Life Fitness será realizada em Vargem Grande do Sul no dia 10 de outubro, com organização da Crescendo com o Esporte e da GMFIT, em parceria com a Academia Life Fitness. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal e do Departamento Municipal de Esporte e Lazer. A programação reúne corrida pedestre de 5 quilômetros, caminhada e corridinha kids, com largada às 17h.

A entrega dos kits de participação acontecerá na Academia Life Fitness, na Rua Mato Grosso, 472, no Jardim Fortaleza, das 15h às 16h30. Para retirar o material, o atleta ou seu representante autorizado deve apresentar documento de identidade e o comprovante de inscrição. Podem participar da corrida de 5 km pessoas com mais de 14 anos.

Prêmios

A premiação está dividida em três categorias. Na premiação geral, os três primeiros colocados do masculino e do feminino, definidos pelo tempo bruto, recebem troféu e prêmio em dinheiro, sendo R$ 300 para o primeiro lugar, R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro. Na premiação por categoria, também do primeiro ao terceiro colocado em cada sexo, os atletas são premiados apenas com troféu, com a classificação definida pelo tempo líquido; essa premiação é dividida por faixa etária, em intervalos de cinco anos, dos 14 aos 99 anos. Atletas classificados na premiação geral não concorrem novamente nas categorias por faixa etária.

Já a premiação das três maiores equipes segue os mesmos valores em dinheiro da premiação geral, R$ 300, R$ 200 e R$ 100, do primeiro ao terceiro lugar, além de troféu, e é destinada às equipes com maior número de atletas que concluírem a prova, conforme o nome da equipe informado corretamente no ato da inscrição.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site www.corridaderuasuperacao.com.br até o dia 9 de outubro e os valores variam por lote. A corridinha kids e a caminhada custam R$ 59,90 cada. O pagamento deve ser feito exclusivamente via PIX.

Ao longo do percurso dos 5 km, a organização disponibilizará ao menos um ponto de hidratação, além de água, banheiros e frutas na chegada. Também haverá serviço de ambulância para atendimento emergencial e remoção a hospital da rede pública, quando necessário.

A corridinha kids terá caráter recreativo, sem marcação de tempo, classificação ou premiação, e será realizada durante o período de apuração dos resultados da prova principal. A inscrição de menores deve ser feita por um responsável, com apresentação de documento de identificação e assinatura de termo de responsabilidade, em até 15 dias antes do evento. Por segurança, a organização pede que as crianças usem tênis para participar. Dúvidas sobre o evento podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (19) 99319-7886, com Giovanni, ou pelo e-mail contato@corridaderuasuperacao.com.br.