Comarca foi instalada em 1969 após décadas de luta

Depois da fundação da cidade em 1874 e da emancipação política do município em 1922, outro marco importante da história vargengrandense foi a instalação da Comarca, em 1969.

Esse processo tomou bastante tempo. Em 1923 foi formada pela primeira vez uma comissão para o levantamento de dados visando a criação da Comarca de Vargem Grande do Sul. A comissão era composta pelos vereadores Álvares Florence, Carino da Gama Corrêa e Major José Amaro Rangel Corrêa. Também lutaram bastante pela instalação da comarca o professor Henrique de Brito Novaes, que presidiu a Câmara Municipal, o jornalista Walter Tatoni, o advogado Roberto Ferrari, entre outros.

De acordo com o levantamento de Mario Poggio Jr, somente na década de 1950 essa reivindicação começou a ser atendida. Na época, o deputado Germinal Feijó, que atuava pela região, pediu e defendeu a inclusão da criação da Comarca no “Plano Quinquenal de 1959/1963”, aprovado em 29 de dezembro de 1958.

Muitos representantes de Vargem compareceram, como Alfeu Rodrigues do Patrocínio, que era prefeito; Ângelo Cipolla; Antônio Avanzi Sobrinho; Antônio Buzato; Antônio Longuini Neto; Antônio Pinto Fontão; Antônio Ribeiro Filho; Aristóteles Dias de Carvalho; Arlindo Carmineti; monsenhor Celestino C. Garcia, vigário da Paróquia; professor Henrique de Brito Novaes; João Gasparini Filho; José Ferreira Varzim; José Ribeiro de Andrade; Pedro Cipolla; Pedro dos Santos Tatoni; Rafael Carmineti; Santiago Aliende, que era vice-prefeito; Turíbio dos Santos; Vicente Cipolla; Walter Tatoni, presidente da Câmara Municipal e Washington Rodrigues Novaes.

A efetivação da Comarca só veio em 18 de janeiro de 1969, com a presença do então secretário da Justiça, Luiz Francisco da Silva Carvalho e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Martins Ferreira. O primeiro juiz da cidade foi Carlos Roberto Gonçalves e o primeiro promotor, Armando Nogara. Na época, o prefeito era Nestor Bolonha.

A sessão solene de instalação da Comarca, foi realizada no edifício do Fórum, que atualmente abriga a Casa da Cultura. Logo após, houve um almoço oferecido às autoridades, na Sociedade Beneficente Brasileira. A programação seguiu durante à noite, como um desfile de fanfarras queima de fogos e baile na Sociedade Beneficente Brasileira e no Clube Vargengrandense.

Segunda Vara

Com o passar dos anos, Vargem Grande do Sul passou a necessitar da ampliação das atividades do Fórum. Foi quando no início dos anos 2000 teve início a luta pela criação de uma segunda Vara da Justiça na cidade. Em setembro de 2012, finalmente foi instalada a segunda da Comarca. Participaram da solenidade realizada na ocasião o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz e o então prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes