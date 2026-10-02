Exposição dá rosto a quem cultiva a terra

Antes de chegar à mesa, o alimento passou por mãos que plantaram, cuidaram e colheram, e quase sempre essas mãos ficam fora da história. É para elas, e para as pessoas a quem pertencem, que o projeto Retratos da Lavoura quer voltar os olhos em Vargem Grande do Sul.

A partir de uma exposição fotográfica, a iniciativa convida o público a conhecer de perto o dia a dia dos trabalhadores rurais e o laço que eles constroem, todos os dias, com a terra. O tema escolhido resume a proposta: “Faces, gestos e saberes de quem cultiva a terra”.

A abertura acontece no sábado, 3 de outubro, às 15h, no Espaço Mais Cultura “Jack Ronc”, na rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo.

Idealizado pelo fotógrafo e trabalhador rural Luis Leite, o Retratos da Lavoura conta com a participação da gestora cultural e arte-educadora Sara Cristina Vitório Cadete e do administrador Bruno Faria.