Sebrae destaca 7º Concurso de Qualidade dos Cafés de Águas da Prata

A excelência dos cafés produzidos em Águas da Prata ganhou reconhecimento e mostrou seu potencial de se converter em melhores oportunidades de negócio. Realizado no dia 2 de outubro, o 7º Concurso de Qualidade dos Cafés Especiais de Águas da Prata, com apoio do Sebrae-SP, reuniu produtores, instituições e representantes do setor para valorizar a qualidade dos grãos, estimular o aprimoramento da produção e aproximar os cafeicultores de mercados dispostos a remunerar atributos diferenciados.

A cerimônia, realizada no Grande Hotel Águas da Prata, contou com a participação de 120 pessoas e celebrou os cafés de maior destaque da safra. A evolução do concurso também se evidencia pelo crescimento no número de amostras inscritas: foram 26 em 2025 e 40 em 2026, um avanço que sinaliza o crescente interesse dos produtores em mensurar a qualidade de seus cafés e agregar valor à produção.

Mais do que uma premiação, o concurso se consolida como uma ferramenta de estímulo à profissionalização da cafeicultura. Ao permitir que o produtor conheça com maior precisão as características e o desempenho sensorial de seu café, a iniciativa cria referências para aperfeiçoar processos, qualificar a gestão da propriedade e buscar estratégias comerciais mais eficientes.

A atuação do Sebrae-SP integra esse movimento ao aproximar os cafeicultores de conhecimento, soluções de gestão e mecanismos capazes de favorecer a inserção em novos mercados. Nesse contexto, a avaliação técnica dos grãos deixa de ser apenas um reconhecimento e passa a funcionar como instrumento para orientar decisões e ampliar o potencial de rentabilidade da atividade.

Para Michelle de Stefano Sabino, gestora de território do Sebrae-SP em Águas da Prata, o concurso é um momento de transformação para o cafeicultor. “A premiação é a celebração de um trabalho muito mais profundo. Para o Sebrae-SP, apoiar o concurso significa dar ao produtor a chance de conhecer a fundo a qualidade do seu café, entender seus atributos e, com isso, ter a oportunidade de acessar mercados que pagam mais por isso. É uma transformação que começa na lavoura e se completa com a gestão do negócio, mudando a forma como o produtor administra sua propriedade e gera valor”, ressalta.

A parceria entre as entidades também é vista como um pilar para o desenvolvimento do setor. Nadilene de Andrade, presidente da Prata Rural, destaca o papel do Sebrae-SP como um aliado estratégico. “O Sebrae tem sido um parceiro fundamental para o fortalecimento não apenas do nosso concurso, mas de todos os produtores rurais de Águas da Prata. Contar com esse apoio nos dá a segurança e o conhecimento técnico para aprimorar nossos negócios e buscar voos ainda mais altos”, enfatizou.

Para Danilo Serafim Alves, gerente regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista, reconhecer a qualidade é também criar condições para que ela seja percebida pelo mercado e incorporada ao valor do produto. “O produtor que conhece a qualidade do próprio café passa a ter mais elementos para tomar decisões, aperfeiçoar sua produção e negociar de forma mais estratégica. Nosso papel é contribuir para que esse conhecimento se transforme em gestão, posicionamento e novas oportunidades comerciais, fazendo com que a excelência alcançada dentro da propriedade também se reflita no resultado do negócio”.

Qualidade que se transforma em valor

A relação entre excelência e rentabilidade ficou evidente no leilão dos cafés premiados, realizado após a cerimônia. Ao todo, foram disponibilizados 13 lotes, correspondentes aos cinco cafés mais bem classificados em cada uma das três categorias da competição: Cereja Descascado, Natural e Fermentado.

Cada lote, formado por uma saca de 60 quilos, foi apresentado com informações de rastreabilidade, incluindo dados do produtor, da propriedade, pontuação e avaliação sensorial. A sistematização das informações proporcionou maior transparência aos compradores e reforçou a identidade e a procedência dos cafés ofertados.

O desempenho comercial dos lotes premiados evidenciou o potencial econômico da qualidade. Sacas de café especial ultrapassaram R$ 7 mil, demonstrando, de maneira concreta, como o investimento em aprimoramento técnico, gestão e conhecimento de mercado pode elevar significativamente a remuneração obtida pelo produtor.

Vencedores

O grande destaque da noite foi João Otávio Bastos Junqueira, do Sítio Vale do Tajá, que conquistou o título de Campeão Geral com um café da variedade Paraíso, alcançando 86,31 pontos. O produtor também venceu nas categorias Natural e Fermentado. Na categoria Cereja Descascado, o primeiro lugar ficou com Josué Augusto Pancini, da Fazenda Prata.

Ao chegar à sétima edição, o Concurso de Qualidade dos Cafés Especiais de Águas da Prata consolida-se como uma iniciativa que ultrapassa o reconhecimento aos melhores cafés da safra. A competição cria referências de qualidade, estimula a busca por aprimoramento e aproxima os produtores de uma lógica de mercado em que características diferenciadas, procedência e excelência podem representar maior valor agregado.

A realização foi da Prata Rural, com apoio institucional do Sebrae-SP, Prefeitura de Águas da Prata, Bradesco, Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Sindicato Rural, Faesp/Senar e Região de Pinhal.