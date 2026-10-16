Festival regional de mini-handebol reunirá crianças de quatro cidades neste sábado em Vargem

Evento será realizado no dia 17, das 9h às 11h30, com jogos recreativos, atividades de integração e medalhas para os participantes

O festival regional de mini-handebol a ser realizado pelo Departamento de Esportes da prefeitura municipal de Vargem reunirá crianças de cinco a dez anos de quatro cidades neste sábado, dia 17, em uma iniciativa voltada ao desenvolvimento esportivo e à integração entre os pequenos atletas.

Além de Mogi Guaçu, o evento contará com a participação de crianças de Nova Odessa, Leme e Vargem Grande do Sul. A atividade será realizada no CEE “José Cortez” e tem caráter preparatório e educativo, proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar o handebol, conhecer novos colegas e desenvolver habilidades por meio da prática esportiva.

De acordo com Juliano Garcia, professor de handebol do departamento responsável pela organização, o festival não terá caráter competitivo. A proposta é oferecer uma experiência participativa e interativa, na qual todas as crianças possam jogar e aproveitar as atividades programadas.

Além das partidas de handebol, a programação contará com atividades de pintura e outras brincadeiras, favorecendo a convivência e a integração entre os participantes das quatro cidades.

O festival está previsto para começar às 9h, com encerramento por volta das 11h30. Ao final, todas as crianças receberão medalhas de participação, em reconhecimento à presença e ao envolvimento nas atividades.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo departamento esportivo, sob a coordenação de André Leone, com foco no incentivo à prática esportiva desde a infância e na formação de novos praticantes da modalidade.

Fotos: Departamento de Esportes Prefeitura Municipal