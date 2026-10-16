Espaço Evelyn atraiu milhares de crianças, no dia 12

Milhares de crianças, cerca de 3 mil pessoas entre crianças e familiares, segundo os organizadores, participaram no 12 de outubro, segunda-feira, da festa “Criança Feliz – Evelyn Feliz”, realizada no Espaço Evelyn, na Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, às margens do Rio Verde, próximo à Praça da Bíblia, em Vargem Grande do Sul. O evento começou às 9h e seguiu até por volta das 13h, em comemoração ao Dia das Crianças.

A programação contou com brinquedos infláveis, pintura facial, som com Gabé e distribuição de milhares de brinquedos. Também foram oferecidos cachorro-quente, pastel, batata frita, sorvete e suco, além de aferição de pressão arterial.

Fotos: Reportagem

A festa é promovida pelo vereador Ratinho, com a participação de voluntários, e chega ao oitavo ano de realização. O tempo colaborou com a programação durante a manhã, com a presença do sol e uma pausa na chuva.

O vereador destacou a satisfação em proporcionar a comemoração às crianças do município e agradeceu aos voluntários, colaboradores e patrocinadores que contribuíram para a realização do evento.