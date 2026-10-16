Personagens da campanha Cabelo Maluco repercutem no Instagram

A campanha desenvolvida pela Gazeta de Vargem Grande intitulada “Cabelo Maluco” visando as crianças que iriam participar da capa da Gazetinha que circulou no dia 10 de outubro, uma edição voltada para o Dia das Crianças idealizada pela diretora do jornal Fátima Eunice de Paiva Ligabue e que contou com a participação de Samira Ferreira, na editoração, o contato com os clientes com Fernando Franco e Chaiane dos Reis e Sara Ligabue responsável pelas mídias sociais do jornal, teve alguns de seus personagens atingindo milhares de visualizações no Instagram e também no Facebook.

Fotos: Arquivo Pessoal

Foi o caso da Yasmin Paola Tupan Cardoso, 9 anos, com o “Cabelo da Rainha Poppy”, que obteve no Instagram 326.147 visualizações viralizando na rede social. Outras crianças também foram muito visualizadas como o caso da pequena Jhenifer Lorrana Gambaroto, cinco meses com o “Cabelo Emília”, com 10.750 visualizações.

O tema “Cabelo Maluco” é uma homenagem ao mês da criança e a Gazeta continua publicando em suas mídias online a criançada com seus cabelos diferenciados durante este mês.

As mamães que ainda não enviaram as fotos de seus filhos, podem fazer através dos wats: 19-99811-1286 e 97112-6527 e as fotos serão publicadas nas redes sociais do jornal.

Jornal a Gazetinha

Participaram também no jornal infantil Gazetinha, que circulou no último sábado dia 10, cerca de 30 crianças, cujos penteados foram estampados em suas páginas.

A Creche e EMEI Geraldo Cara Rinaldi localizada na Cohab V, enviou várias fotos de seus alunos com seus penteados malucos e cuja publicação foi feita nas redes sociais do jornal durante a semana. Também na escola houve a distribuição do jornal infantil aos seus alunos que puderam colorir e interagir com os desenhos e brincadeiras publicadas.