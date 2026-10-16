Casa Branca conquista medalha nos Jogos Abertos

Casa Branca conquistou uma medalha de bronze e obteve boas colocações nos Jogos Abertos, realizados no último fim de semana, em Votuporanga (SP). O município participou da competição nas modalidades de atletismo, karatê e biribol.

No karatê, Luís Felipe Lopes conquistou a medalha de bronze para Casa Branca. No atletismo, os representantes do município alcançaram o quinto lugar na marcha atlética e a oitava colocação no heptatlo.

A participação nos Jogos Abertos ocorreu após os atletas obterem bons resultados e conquistarem medalhas nos Jogos Regionais deste ano.

A Prefeitura de Casa Branca parabenizou os atletas e os integrantes da delegação pela participação na competição e por representarem o município.