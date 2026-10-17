Espetáculo “Somos Todas Maria” acontece neste sábado

O espetáculo teatral “Somos Todas Maria”, da Cia Ser Diferente, será apresentado neste sábado, 17 de outubro, no Clube Vargengrandense, em Vargem Grande do Sul. As sessões estão programadas para às 19h e às 20h, com entrada gratuita mediante reserva antecipada.

A peça conta a história de Maria, uma jovem que percorre o Caminho da Fé em busca de uma graça para salvar a mãe doente. A narrativa aborda temas como fé, superação e solidariedade.

A apresentação integra um circuito cultural pelo interior paulista e tem como proposta promover a inclusão por meio do teatro. O espetáculo reúne artistas com e sem deficiência e conta com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo. O Clube Vargengrandense fica na Rua Quinzinho Otávio, 571, no Centro. As reservas de ingressos podem ser feitas pela plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/somos-todas-maria/3583135.