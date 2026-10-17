Felipe Junqueira, de Casa Branca, disputará Jogos Pan-Americanos

Por
Gazeta
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Atleta casabranquense disputará jogos no México, no fim de novembro. Foto: Prefeitura Municipal de Casa Branca

O atleta Felipe Junqueira, de Casa Branca, foi convocado para integrar a seleção brasileira de atletismo para atletas com deficiência intelectual, vinculada à Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI). Ele disputará a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos da Virtus, programada para ocorrer entre os dias 21 e 27 de novembro, no México.
Esta será a terceira vez que Felipe representará o Brasil em competições internacionais. O atleta é recordista brasileiro nas provas de lançamento de disco, lançamento de dardo e arremesso de peso.
Em 2024, Felipe participou do Mundial de Atletismo para atletas com síndrome de Down, realizado na Turquia, onde conquistou a medalha de prata. Em 2025, também disputou o Mundial realizado na Austrália.
O atleta integra o projeto Uniesportes, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Casa Branca. Os treinamentos são realizados na Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM).

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