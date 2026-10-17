Copa Hwarang reuniu 198 atletas em Vargem Grande do Sul

A Copa Hwarang 2026 reuniu 198 atletas que lutam taekwondo – arte marcial de origem coreana – no domingo, dia 11 de outubro, no Poliesportivo José Cortez. Organizada pelo mestre Carlos Xavier, a competição contou com mais de 150 alunos diretos do professor, além de participantes de equipes convidadas, inclusive de outras cidades, promovendo a integração entre atletas, professores e familiares.

O evento reuniu competidores com idades entre 2 anos e mais de 40 anos, desde iniciantes até atletas experientes. A programação incluiu disputas de poomsae, modalidade baseada em sequências de movimentos técnicos, lutas e provas de salto em distância.

Além da disputa por medalhas, a Copa destacou o trabalho desenvolvido durante as aulas e os treinos, com foco na disciplina, na confiança e na superação de dificuldades. A proposta foi valorizar o aprendizado proporcionado tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas, incentivando os participantes a continuarem na prática esportiva.

“A competição foi a cereja do bolo. A evolução foi construída em cada treino, e as experiências desse dia nos ajudam a continuar”, destacou o mestre Carlos Xavier.

Competição arrecadou leite para o GAVI

Além das disputas esportivas, a Copa Hwarang 2026 também promoveu uma ação solidária em parceria com a Casa da Amizade e o Rotary Club. A campanha arrecadou mais de 300 litros de leite e aproximadamente R$ 500 em doações, valor que também será convertido em leite. Os produtos serão destinados ao GAVI de Vargem Grande do Sul, entidade que presta apoio a pessoas com câncer no município, especialmente pacientes e famílias em situação de vulnerabilidade.

A mobilização envolveu atletas, familiares e colaboradores, unindo a prática esportiva à arrecadação de donativos para a entidade. A organização agradeceu aos parceiros e a todos que contribuíram com a iniciativa.

Projetos ampliam acesso ao taekwondo

A participação de atletas na Copa também destacou o trabalho desenvolvido pela Escola de Artes Marciais Mestre Carlos Xavier e pela escola D. Pedro II, além de projetos que oferecem a prática do taekwondo no município.

Por meio do Instituto Campeões para o Futuro, as aulas são oferecidas na Escola de Artes Marciais, com a professora Tais Casimiro, e no Clube III Vilas, com a professora Daniele Milan. Já no Clube 21 de Abril, o professor Ricardo Ramos desenvolve o projeto Sonhos Através da Luta.

As iniciativas oferecem oportunidades de prática esportiva e convivência, além de trabalhar valores como disciplina e respeito. A organização também ressaltou a participação das famílias, pelo incentivo aos atletas, e dos professores, pela dedicação à preparação e ao acompanhamento dos alunos.

Voluntários e parceiros foram fundamentais

A Copa Hwarang 2026 contou com a participação de alunos, pais e voluntários na organização e recepção dos atletas. O mestre Carlos Xavier agradeceu a todos pelo empenho, destacando a professora Karen e os alunos do curso Técnico em Enfermagem da escola D. Pedro II pelo atendimento aos participantes, além da equipe de arbitragem pelo profissionalismo e respeito durante as disputas.

Também foram reconhecidos o diretor de Esportes, André Leone, pela parceria e estrutura oferecida; os patrocinadores; a escola D. Pedro II, pelo apoio ao taekwondo regional; e o nutricionista Dênis Maldonado, pela doação de água mineral aos atletas.

Carlos Xavier agradeceu ainda à equipe de marketing e à Gazeta de Vargem Grande, em nome de Sara de Paiva Ligabue, pela cobertura do evento. Também destacou o apoio da família e a gratidão a Deus pela saúde e disposição para seguir promovendo o esporte.

Além das disputas e da arrecadação de donativos para o GAVI, a Copa reuniu atletas de diferentes gerações e mobilizou famílias, voluntários e parceiros, fortalecendo o taekwondo em Vargem Grande do Sul e na região.