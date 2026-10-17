Copa Garras de Águia celebra 42 anos do karatê em Vargem Grande

Evento reunirá cerca de 200 alunos neste domingo, dia 18, e homenageia a trajetória do professor Antônio Carlos Andrade

Vargem Grande do Sul recebe neste domingo, 18 de outubro, a Copa Garras de Águia de Karatê-Dô, evento que celebra os 42 anos de trabalho desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Andrade na cidade. A competição será realizada no Ginásio de Esportes José Cortez, com a participação de mais de 200 alunos, e contará com o apoio da Prefeitura Municipal.

Mais do que uma competição esportiva, o encontro representa o reconhecimento de uma trajetória dedicada ao karatê e à formação de crianças e jovens, tendo o esporte como ferramenta de educação, disciplina, respeito e transformação social.

A história do professor Andrade com a modalidade começou em junho de 1981, quando iniciou sua prática no karatê. No ano seguinte, após a saída de seu primeiro professor para São João da Boa Vista, ele e outros alunos ficaram sem instrutor e passaram a treinar nas casas dos próprios praticantes.

Essa realidade permaneceu até 1984, quando Andrade conheceu o sensei Luiz Antônio Buzatto, que havia começado a ministrar aulas em Casa Branca. Ao iniciar os treinamentos com ele, surgiu a oportunidade de levar o ensino do karatê para Vargem Grande do Sul.

“Pedi para ele se me autorizava a dar aulas em Vargem Grande e ele não só me autorizou, como também vinha supervisionar as aulas”, recorda Andrade.

Os primeiros treinos ocorreram aos sábados e domingos, na Academia Bioform, então pertencente ao professor Fernando Bernadelli, que ofereceu apoio no início do projeto. O trabalho começou oficialmente em 22 de outubro de 1984 e, desde então, contribui para a formação de diferentes gerações de praticantes no município.

Ao longo dessas quatro décadas, o karatê se consolidou como uma importante ferramenta de desenvolvimento pessoal e social, transmitindo valores que vão além dos tatames. A trajetória de Andrade representa o compromisso com a continuidade do projeto e com a criação de oportunidades para crianças e adolescentes por meio do esporte.

Esporte e transformação social

A Copa Garras de Águia também tem como propósito promover a integração entre atletas de diferentes cidades, incentivar a prática esportiva e valorizar o trabalho realizado pelo Projeto Social Corpo em Ação.

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul apoia a iniciativa, reforçando a importância de ações que ampliem o acesso ao esporte e contribuam para o desenvolvimento de crianças e jovens.

A competição terá arbitragem da Federação Paulista de Karatê (FPK) e supervisão da União de Karatê Circuito das Águas (UKCA 2026).

Com o lema “Mais que esporte, vidas melhores”, o evento destaca o papel do karatê na construção de cidadãos mais disciplinados, responsáveis e preparados para os desafios da vida.

A Copa Garras de Águia será realizada neste domingo, 18 de outubro, no Ginásio de Esportes José Cortez, em Vargem Grande do Sul. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o sensei Andrade pelo telefone (19) 98317-5023.