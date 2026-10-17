Provas de processo seletivo serão realizadas neste domingo

As provas objetivas do Processo Seletivo Público nº 001/2026 serão realizadas neste domingo, 18 de outubro, em Vargem Grande do Sul. As avaliações terão início às 9h, para o primeiro período, e às 14h, para o segundo. Os portões serão fechados pontualmente nos horários previstos.

As provas ocorrerão na EMEB Professor Francisco Ribeiro Carril, na Praça Nossa Senhora Aparecida, com entrada pela Rua Duque de Caxias, e na EMEB Professor Henrique de Brito Novaes, localizada na Rua Jaguari, 300, Vila Santana.

Os candidatos devem consultar previamente o local da prova e chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, levando protocolo de inscrição, documento oficial original com foto, caneta azul ou preta, lápis preto e borracha.

O processo seletivo contempla os empregos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e Professor de Educação Especial. A seleção inclui prova objetiva e prova de títulos.

O edital completo está disponível nos sites www.aplicativa.net.br e www.vgsul.sp.gov.br.