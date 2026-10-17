Escolas municipais promovem atividades na Semana da Criança

A Secretaria Municipal de Educação de Casa Branca promoveu atividades especiais durante a Semana da Criança nas escolas municipais e no Espaço Alma Ganymédes José.

No Espaço Alma Ganymédes José, a programação contou com peças teatrais, brincadeiras e outras atividades voltadas ao público infantil. Nas escolas municipais, os alunos também participaram de ações especiais e receberam lembrancinhas em comemoração ao Dia das Crianças.

As atividades foram organizadas pela Secretaria Municipal de Educação para celebrar a data e proporcionar momentos de lazer aos estudantes.