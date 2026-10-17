Chuva forte deixa famílias desalojadas em Casa Branca

Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu Casa Branca na tarde de sábado, dia 10 de outubro, provocando alagamentos em pelo menos 20 residências e deixando três famílias desalojadas. Não houve registro de feridos.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados aproximadamente 95 milímetros de chuva em apenas 30 minutos. Ao todo, o município contabilizou 27 ocorrências, sendo 20 relacionadas a alagamentos em casas.

De acordo com a Prefeitura, a combinação entre o calor extremo e a chegada de uma frente fria provocou uma tromba d’água, causando estragos em diferentes regiões da cidade. O volume de água sobrecarregou o sistema de escoamento, incluindo canais, bueiros e galerias.

Além dos alagamentos, foram registrados danos em imóveis e na pavimentação, além da queda de árvores. As áreas mais afetadas foram o Centro e os bairros Nazaré, Desterro, Vila Santa Maria, Fepasa e Macaúba.

Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura foram mobilizadas para atender às ocorrências e prestar assistência às famílias atingidas.

Defesa Civil atendeu moradores e realizou limpeza

O coordenador da Defesa Civil de Casa Branca, Willian Afonso Pereira, afirmou que a chuva surpreendeu os moradores e gerou diversos chamados para as equipes. Os trabalhos incluíram auxílio na retirada de móveis e de pessoas de residências alagadas, desobstrução de galerias, atendimento a ruas inundadas e remoção de árvores caídas.

Segundo Pereira, o volume de água também provocou a queda de muros. Apesar dos danos, não houve necessidade de interdição parcial ou total de imóveis por problemas estruturais.

Três famílias ficaram desalojadas e foram para casas de parentes. Elas também receberam assistência da Secretaria de Promoção Social do município.

No dia 11 de outubro, equipes da Defesa Civil e da Prefeitura utilizaram máquinas e caminhões para limpar as áreas atingidas. O trabalho incluiu vistorias nos bairros para identificar os danos e organizar os serviços necessários para os dias seguintes.

De acordo com o coordenador, ainda havia muito trabalho a ser realizado na segunda e na terça-feira, com a continuidade das ações de limpeza e atendimento às ocorrências.