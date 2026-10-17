7ª Festa do Sorvete será neste domingo

A 7ª Festa do Sorvete da Associação Beneficente Dom Bosco será realizada neste domingo, 18 de outubro, das 15h às 18h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), em Vargem Grande do Sul.

O evento contará com uma tarde de atividades voltadas à diversão e ao entretenimento. Segundo a organização, os ingressos estão quase esgotados e custam R$ 30, e para quem ainda não adquiriu é só procurar nas lojas Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes e Vênus Modas.