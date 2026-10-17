Violência doméstica na zona rural leva homem para a prisão

Segundo a ocorrência, a vítima foi ameaçada de morte com um facão ao retornar à residência para retirar seus pertences.

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã de sábado, dia 10 de outubro, na área rural de Vargem Grande do Sul.

De acordo com as informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e, ao chegar ao local, fez contato com a vítima. Ela relatou que havia retornado à residência para retirar seus pertences, acompanhada de um familiar, quando foi ameaçada de morte pelo companheiro, que estaria armado com um facão.

Diante da situação, a vítima e o familiar conseguiram fugir e se abrigar em um veículo.

O homem foi localizado pelos policiais nas proximidades da residência. Durante a averiguação, o facão mencionado no relato foi encontrado no interior do imóvel.

Após receber atendimento médico, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.