Acidente envolveu moto e caminhonete na Rua do Comércio

Na tarde de terça-feira, dia 13, por volta das 16h30, no cruzamento da Rua do Comércio e da Rua Dr. Moacir Trancoso Peres, um acidente envolveu uma caminhonete que estava subindo a Rua Dr. Moacir Troncoso com uma moto que trafegava na Rua do Comércio.

A condutora da moto se feriu e foi chamado o SAMU para prestar o devido socorro à vítima, que ficou imobilizada até a chegada dos socorristas, sendo encaminhada para atendimento médico.

A condutora da caminhonete também ajudou no socorro da vítima, juntamente com outros populares. A vítima foi socorrida no Hospital de Caridade, onde constatou fratura no quadril, permanecendo internada na entidade.