Acidente envolveu moto e caminhonete na Rua do Comércio

Por
Gazeta
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Acidente aconteceu na terça-feira, dia 13, por volta das 16h30

Na tarde de terça-feira, dia 13, por volta das 16h30, no cruzamento da Rua do Comércio e da Rua Dr. Moacir Trancoso Peres, um acidente envolveu uma caminhonete que estava subindo a Rua Dr. Moacir Troncoso com uma moto que trafegava na Rua do Comércio.
A condutora da moto se feriu e foi chamado o SAMU para prestar o devido socorro à vítima, que ficou imobilizada até a chegada dos socorristas, sendo encaminhada para atendimento médico.
A condutora da caminhonete também ajudou no socorro da vítima, juntamente com outros populares. A vítima foi socorrida no Hospital de Caridade, onde constatou fratura no quadril, permanecendo internada na entidade.

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