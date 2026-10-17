Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Dolores

Polícia Militar apreendeu 267 gramas de maconha, além de balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na noite de segunda-feira, dia 12 de outubro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

De acordo com as informações da ocorrência, a prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro. Ao abordarem o suspeito, os policiais localizaram porções de maconha e um aparelho celular.

Questionado, o homem teria informado que faria a entrega da droga a um usuário mediante o pagamento de R$ 200,00. Ele também indicou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Durante as diligências no imóvel, os policiais encontraram outras porções de maconha, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionar drogas. Ao todo, foram apreendidos 267 gramas de maconha, além dos demais materiais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.