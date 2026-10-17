Morreu vítima que recebeu golpes de facão

Faleceu no domingo, dia 11, Antônio Luciano Gertrudes aos 60 anos, que foi vítima de ataque com facão ocorrido no sábado, dia 10, em frente a um bar na Rua Jardinópolis, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. O crime ocorreu por volta das 23h57, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar. Ele foi atingido nas mãos, com cortes profundos e atendido primeiramente no Hospital de Caridade e depois transferido para São João da Boa Vista, onde não resistiu aos ferimentos recebidos, vindo a falecer.

Antônio morava no Jardim Iracema, deixou esposa, filhos, netos, irmãos e demais familiares. Seu velório e sepultamento foram realizados na segunda-feira, dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Policia Militar

O crime

De acordo com a PM, uma equipe de rádio patrulhamento, formada pelos cabos Mateus e Leite, foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com a informação de que um homem havia desferido vários golpes de facão em outro, em frente ao Santana’s Bar. Ao chegar, os policiais encontraram populares no local, que relataram que a vítima já havia sido levada ao Hospital Municipal com ferimentos nas mãos e que o agressor fugira para a própria casa, a duas quadras dali, na Rua Alcino Alves Rosa.

Com as características do suspeito, os policiais foram até a residência. O portão estava com o cadeado aberto, e a equipe entrou no imóvel, de três cômodos, onde encontrou o homem no quarto. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Questionado, ele confessou ter agredido a vítima com golpes de facão e afirmou que o motivo foi uma discussão no bar. Em seguida, entregou aos policiais o facão usado no ataque.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve os direitos constitucionais informados. Segundo o boletim, foi necessário algemá-lo nos punhos e nos pés para resguardar a integridade física dele e da equipe. Os policiais voltaram então ao local do crime, onde mantiveram o isolamento e a preservação da cena com o apoio de outras duas equipes: o 2º sargento Corrêa e o cabo Patente, em uma viatura, e a cabo Mariana e o soldado Emiliano, em outra.

O caso foi apresentado no plantão policial à investigadora Giorgiana e ao escrivão Kaio. A delegada Rebeca Bravo de Oliveira ratificou a voz de prisão por tentativa de homicídio, e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.