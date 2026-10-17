Adolescente tentou se livrar de porções de crack mas foi pego pela PM

Um adolescente foi apreendido na noite de quinta-feira, 16 de outubro, por suspeita de tráfico de drogas em uma casa da rua José Carda, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 19h45, após policiais militares da 4ª Companhia do 24º Batalhão serem acionados via Copom para atender uma desinteligência em uma residência.

Segundo o boletim, o cabo Salomão e o cabo Márcio já reconheciam o endereço como ponto de venda de drogas, atividade atribuída ao adolescente, conhecido nos meios policiais. Ao estacionar a viatura em frente à casa, que estava com o portão da garagem aberto, os policiais viram o jovem correr até o quarto, pegar uma sacola verde, seguir para os fundos do imóvel e arremessá-la em direção à casa vizinha.

A mãe do adolescente, que presenciou a cena, autorizou a entrada da equipe. Questionado, o jovem admitiu ter se desfeito de uma sacola com drogas. O vizinho também autorizou e acompanhou a busca pelo objeto, e dentro da sacola os militares encontraram cinco pedras grandes e dez menores de crack, já prontas para a venda. O adolescente assumiu a propriedade do entorpecente e disse que, depois de fracionado, seria destinado ao comércio.

Em buscas no quarto do jovem, os policiais localizaram, sobre uma cômoda, um celular da marca Xiaomi, uma balança de precisão, uma lâmina com resquícios de droga, duas porções de maconha e outras quatro pedras de crack prontas para a venda. Dentro de um tênis no guarda-roupa, estavam R$ 731,10 em cédulas e moedas, além de uma munição intacta calibre .22. A mãe acompanhou os trabalhos e afirmou que o filho não exerce atividade lícita remunerada.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele foi informado de seus direitos constitucionais e precisou ser algemado para evitar nova tentativa de fuga, conforme o registro policial.

A equipe o levou ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) onde ele passou por atendimento médico e teve laudo cautelar expedido. Em seguida, foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Brenda Krisley Serafim ratificou a voz de apreensão. O adolescente permaneceu apreendido e foi encaminhado à Fundação Casa, unidade Andorinhas.

O boletim aponta ainda o apoio das equipes das viaturas I-24439, com o primeiro-tenente Pires e o cabo Patente, e I-24408, com o segundo-sargento Correa e o soldado Emiliano.