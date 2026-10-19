Casa da Vó Sant’Ana recebeu manhã de recreação infantil

Por
Gazeta
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Evento aconteceu na manhã do sábado, dia 10. Foto: Redes Sociais Paróquia Sant’Ana

A Paróquia de Sant’Ana realizou, no dia 10 de outubro, sábado, uma manhã de recreação para as crianças na Casa da Vó Sant’Ana, em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul.
A atividade contou com jogos, brincadeiras e outras opções de entretenimento voltadas ao público infantil, em uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças.

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