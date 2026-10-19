Gente e Fatos

Por
Gazeta
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A professora de canto Diana Rodrigues faz aniversário neste domingo, dia 18, quando recebe os parabéns do marido Falcão, enteados, familiares e os muitos amigos

Moacir comemora 70 anos

O cabeleireiro Moacir Rodrigues de Lima comemora neste domingo, dia 18, seus 70 anos de idade quando recebe os parabéns da esposa Fátima, das filhas, genros, netos, bisnetos, amigos e clientes

Bodas de Ouro

O casal José Geraldo Moneda e Maria Aparecida de Andrade Moneda comemorou seus 50 anos de união matrimonial nesta sexta-feira, dia 16. A comemoração acontece neste sábado, junto aos filhos Erika e Mateus, os netos Guilherme e Amanda, e demais familiares

Amizade de 51 anos

Humberto Lahoz Barbero, Mario Poggio Junior, Paulo Kitamoto e Koshin Uehara se reuniram recentemente, no Restaurante Andiamo, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, para comemorar 51 anos de amizade, iniciada com o ingresso na Faculdade São Luís

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