Gente e Fatos

Moacir comemora 70 anos

O cabeleireiro Moacir Rodrigues de Lima comemora neste domingo, dia 18, seus 70 anos de idade quando recebe os parabéns da esposa Fátima, das filhas, genros, netos, bisnetos, amigos e clientes

Bodas de Ouro

O casal José Geraldo Moneda e Maria Aparecida de Andrade Moneda comemorou seus 50 anos de união matrimonial nesta sexta-feira, dia 16. A comemoração acontece neste sábado, junto aos filhos Erika e Mateus, os netos Guilherme e Amanda, e demais familiares

Amizade de 51 anos

Humberto Lahoz Barbero, Mario Poggio Junior, Paulo Kitamoto e Koshin Uehara se reuniram recentemente, no Restaurante Andiamo, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, para comemorar 51 anos de amizade, iniciada com o ingresso na Faculdade São Luís