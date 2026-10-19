Gente e Fatos

O cabeleireiro Moacir Rodrigues de Lima comemora neste domingo, dia 18, seus 70 anos de idade quando recebe os parabéns da esposa Fátima, das filhas, genros, netos, bisnetos, amigos e clientes
Bodas de Ouro
O casal José Geraldo Moneda e Maria Aparecida de Andrade Moneda comemorou seus 50 anos de união matrimonial nesta sexta-feira, dia 16. A comemoração acontece neste sábado, junto aos filhos Erika e Mateus, os netos Guilherme e Amanda, e demais familiares
Amizade de 51 anos
Humberto Lahoz Barbero, Mario Poggio Junior, Paulo Kitamoto e Koshin Uehara se reuniram recentemente, no Restaurante Andiamo, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, para comemorar 51 anos de amizade, iniciada com o ingresso na Faculdade São Luís
Resolução estabelece regras para destinação dos recursos, exige documentação dos beneficiários e prevê fiscalização e transparência na aplicação do dinheiro públicoUma resolução datada de 6 de outubro de 2026, assinada pelo presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande do...
No final de setembro, o contador Aureliano Donizete Oliva, 66 anos, se aposentou do cargo que ocupava na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, após 25 anos de trabalho. Ele entrou para o serviço público em janeiro de...
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