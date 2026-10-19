Paróquia Aparecida celebrou festividades da Padroeira do Brasil

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizou, na segunda-feira, 12 de outubro, uma programação especial em homenagem à Padroeira do Brasil. As celebrações ocorreram ao longo do dia, com missas em diferentes horários, homenagens e momentos de devoção.

A primeira missa foi celebrada às 5h, presidida pelo padre Agnaldo José dos Santos, com a entrada dos avós e a coroação de Nossa Senhora. Às 7h, o padre William Aparecido Leal celebrou a missa, que contou com a entrada dos pescadores.

Às 10h, a celebração foi presidida pelo padre Paulo Sérgio de Souza, com batizados e a entrada das Filhas de Maria. Ao meio-dia, foi realizada a bênção dos motociclistas. Já às 16h, o padre Richard Strazza da Silva celebrou a missa, com a entrada dos agricultores.

O encerramento da programação ocorreu às 18h, com missa celebrada pelos padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José dos Santos. A celebração contou com a entrada das mães que perderam filhos. Após a missa, os fiéis participaram da procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Fotos: Reportagem Gazeta

Carreata e bênção aos motociclistas

No domingo, 11 de outubro, dando prosseguimento às comemorações, houve a carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, com bênção aos carros. A saída ocorreu na Praça Nossa Senhora Aparecida, de onde os veículos percorreram várias ruas da cidade, recebendo na volta as bençãos ministradas pelo padre Paulo Sérgio de Souza e sua equipe.

Na segunda, 12 de outubro, dia em que se comemora a Padroeira do Brasil, a programação da Festa de Aparecida contou com a bênção aos motociclistas, realizada pelo padre Paulo, com os motociclistas percorrendo várias ruas da cidade. As atividades fizeram parte das homenagens à padroeira do Brasil.