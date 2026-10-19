Cozinhalimento encerra curso de preparo de hambúrguer

O Cozinhalimento de Vargem Grande do Sul encerrou um curso de preparo de hambúrguer realizado em parceria com o Senac. A capacitação durou três dias e ocorreu no Centro de Capacitação das Famílias, ligado ao Departamento de Ação Social.

Durante as aulas, os participantes aprenderam técnicas de preparo de hambúrgueres, produção de blends de carnes, boas práticas de manipulação de alimentos, acompanhamentos e molhos. O curso foi ministrado pela chef culinária e confeiteira Sônia Ribeiro.

O encerramento contou com a presença da diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, e da primeira-dama Micaela Ribeiro. Eva destacou a oferta de cursos e oficinas no Centro de Capacitação “Sueli Gambaroto Mortais” e o apoio da equipe e do prefeito Celso Ribeiro às iniciativas de geração de renda.

Micaela agradeceu aos alunos e profissionais envolvidos. Também participaram a gerente de vendas do Senac, Aline Joelyse Machado Santos, e a bibliotecária Fernanda Gabrielli de Castro, que ressaltou a parceria com a Prefeitura na oferta de cursos e na formação dos participantes.