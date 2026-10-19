Criança de 4 anos picada por escorpião está bem

Rafael Pietro Cabral, 4 anos, morador do Jd. Santa Marta, que foi picado por um escorpião na tarde de terça-feira, dia 13, por volta das 17h, segundo relato da sua família já está em casa e passa bem.

Quando ele foi picado, os familiares conseguiram identificar o escorpião e acionaram os serviços do SAMU, sendo o menino encaminhado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Conforme noticiado, a criança não teria apresentado respostas à picada.

Ela foi então enviada para o Hospital de São João, onde segundo a família, não foi necessário receber o soro contra o veneno, ficando apenas em observação, sendo depois liberado.