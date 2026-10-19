Tio Carlão promoveu atividades na Semana da Criança

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Tio Carlão realizou uma programação especial durante a Semana da Criança, com atividades voltadas ao lazer e à integração dos cerca de 140 participantes.

Ao longo da semana, as crianças participaram de gincanas, apresentações, piquenique na represa, passeio ao zoológico municipal e atividades recreativas na chácara do Sindicato dos Servidores Públicos. A programação também contou com um cardápio diferenciado, preparado especialmente para a ocasião.

As atividades foram organizadas pela equipe do SCFV, sob a responsabilidade da chefe de equipe Giovana Thezolin, com a participação dos monitores e oficineiros, que acompanharam as crianças durante a programação.

A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, destacou a importância de iniciativas que proporcionam experiências de convivência, lazer e cultura para crianças e adolescentes. Segundo ela, a participação dos atendidos e o empenho dos profissionais contribuíram para a realização das atividades.

Giovana Thezolin explicou que a programação foi planejada para oferecer uma semana diferente da rotina habitual do serviço. Ela agradeceu o apoio da direção de Ação Social, do prefeito Celso Ribeiro e da primeira-dama Micaela Ribeiro para a realização das ações.

A iniciativa integra o trabalho desenvolvido pelo SCFV Tio Carlão, que busca contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de atividades recreativas, culturais e educativas, além de incentivar a convivência e a participação social.