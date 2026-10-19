Profissionais de saúde participam de capacitação para testes rápidos

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva realizou no mês de setembro, uma capacitação para profissionais de saúde que realizam testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o número de profissionais habilitados e aumentar a oferta de testagem à população. A medida contribui para o diagnóstico precoce das infecções, o encaminhamento adequado e o início oportuno do acompanhamento e tratamento, quando necessário.

A capacitação foi organizada pelas multiplicadoras do município Katia de Cássia Faustino Sousa, coordenadora da Vigilância em Saúde; Luana de Andrade, coordenadora do CAM; Milena Máxima Sturaro, enfermeira da UBS Nabil Zarif; e Sandra Regina Biaco Ribeiro, coordenadora do CEM.

Além dos profissionais de Vargem Grande do Sul, participaram representantes dos municípios de São João da Boa Vista e São Sebastião da Grama, promovendo a integração e a troca de experiências entre as equipes da região.

A capacitação faz parte das ações de qualificação permanente dos serviços de saúde e busca ampliar o acesso da população aos testes rápidos, importantes para a identificação precoce de infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais.