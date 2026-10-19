Após 25 anos como contador da Câmara, Aureliano se aposenta

No final de setembro, o contador Aureliano Donizete Oliva, 66 anos, se aposentou do cargo que ocupava na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, após 25 anos de trabalho. Ele entrou para o serviço público em janeiro de 2001, sendo contratado pelo regime CLT, após fazer a prestação de contas do prefeito e dos vereadores eleitos naquela gestão.

Na entrevista que concedeu a Gazeta, Aureliano afirmou que foi quando começou a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo objetivo era estabelecer normas de finanças públicas voltadas para o equilíbrio, planejamento, controle e transparência na gestão fiscal de todos os poderes e entes federativos. “Foi o primeiro ano que passou a ser obrigatório a prestação de contas sobre os gastos da campanha eleitoral”, explicou.

No mês de agosto de 2001, Aureliano ingressou no cargo de contador pelo regime estatutário, através de concurso público, tendo completado em agosto de 2026 um período de 25 anos como servidor público do Legislativo vargengrandense.

Inicialmente foi responsável junto à Câmara Municipal pela área contábil, fiscal, tesouraria, patrimônio, recursos humanos, orçamento e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Com o passar do tempo também passou a ser responsável pelas informações AUDESP, SICONF, processos de Compras e Licitações.

Perguntado pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande sobre o que achou de trabalhar no Legislativo por todos esses anos, Aureliano afirmou que foi um período de muito aprendizado e muitas mudanças na área pública, sendo necessário a informatização dos sistemas para poder atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Portal Transparência e AUDESP, onde exige muito controle sobre os gastos da administração e a disponibilização de um grande número de informações.

Com formação superior na área de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, ele é proprietário do Escritório ADO Contabilidade, localizado na Rua 24 de Janeiro, Centro. Casado com Beatriz Gambarotto Oliva e pai de Katia Gambarotto Oliva dos Santos e Tiago Gambarotto Oliva, Aureliano disse que pretende continuar trabalhando no seu escritório de contabilidade, na área contábil. “Mas de uma maneira mais tranquila, uma vez que conto com a competência de meus filhos e genros que já atuam na área há um bom tempo, permitindo assim, que eu possa dar mais atenção à manutenção de minha saúde física e mental”, afirmou.

A Câmara Municipal abriu concurso público para a contratação do novo contador, cujas provas já foram realizadas e agora aguarda a classificação dos pretendentes e dentro dos próximos 30 dias, deverá proceder a contratação do novo responsável pela condução da área contábil do Legislativo municipal.