PL e PT intensificam ações para o 2º turno das eleições em Vargem

Após o resultado do primeiro turno, diretórios vargengrandenses apostam em novas estratégias para ampliar a votação de seus candidatos à presidência

Os diretórios municipais do Partido Liberal (PL) e do Partido dos Trabalhadores (PT) intensificam as articulações para o segundo turno das eleições presidenciais em Vargem Grande do Sul. Após o resultado do primeiro turno, realizado no domingo (4), as legendas se preparam para a reta final da campanha, que definirá o próximo presidente da República no domingo (25).

No cenário nacional, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 56.104.503 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 53.879.538 votos, correspondentes a 45,16%.

Em Vargem Grande do Sul, a diferença entre os candidatos foi mais expressiva. Flávio Bolsonaro conquistou 13.918 votos, alcançando 63,56% dos votos válidos no município. Lula recebeu 6.003 votos, o equivalente a 27,41%. Diante deste cenário, os diretórios locais buscam angariar mais votos entre o eleitorado vargengrandense.

OTIMISMO COM O SEGUNDO TURNO

O presidente do diretório municipal do PL, Eduardo Taú, afirmou que o partido está entusiasmado com a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro. “Está sendo uma eleição diferente da outra. A gente percebeu que a direita está tendo um apoio bem maior. Estamos super otimistas e achamos que dessa vez, com certeza, vai dar certo!”, declarou.

Ao avaliar o desempenho do candidato em Vargem Grande do Sul, ele destacou que o resultado reforça a confiança do partido para a próxima etapa da disputa eleitoral. “Dá orgulho de ver que a cidade é maioria de direita e que preza pela pátria e pela família. A gente está muito, muito feliz e com muita esperança de que tudo vai dar certo”, afirmou.

O diretório vargengrandense do PL está estruturado e conta com dois representantes na Câmara Municipal – os vereadores Gustavo Bueno, presidente do PL Jovem, e Vanessa Martins, que preside o PL Mulher. De acordo com Eduardo, o partido tem recebido contatos de pessoas interessadas em participar da legenda. “Tem muita gente querendo se filiar, nos procurando e mandando mensagens, principalmente os jovens”, relatou. “Todos que quiserem se filiar são bem-vindos”, frisou.

Como parte da mobilização para o segundo turno, o diretório municipal do PL realizará uma carreata em apoio a Flávio Bolsonaro no sábado (24), véspera da votação. A concentração está marcada para as 15h30, em frente ao Recinto de Exposições “Christiano Dutra do Nascimento”. A previsão é que a carreata tenha início por volta das 16h30, percorrendo as principais vias de Vargem Grande do Sul.

MOBILIZANDO A JUVENTUDE

O diretório municipal do PT também está intensificando a mobilização de seus filiados e simpatizantes para o segundo turno das eleições presidenciais. O presidente do diretório municipal, Claudemir Emilio, afirma estar entusiasmado com a campanha e destaca que uma das principais estratégias é incentivar a participação dos eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno, além de dialogar com aqueles que ainda estão indecisos. “Estamos pedindo para quem não votou no primeiro turno ir votar nesse turno”, afirmou.

Um dos aspectos que mais animam o presidente do diretório vargengrandense é o envolvimento dos jovens na campanha de Lula. De acordo com ele, a mobilização tem crescido em todo o país e também pode ser percebida em Vargem Grande do Sul, principalmente entre os estudantes. Para Claudemir, a participação da juventude pode representar um novo momento para o partido, tanto na campanha presidencial quanto na renovação do quadro de filiados. Atualmente, o diretório local conta com 252 membros. A expectativa dele é que esse crescimento contribua para fortalecer a legenda e permita que o PT volte a disputar as eleições municipais em 2028. “Nós não temos nenhum vereador aqui na cidade, mas com esse movimento jovem que está vindo aqui, nós teremos candidatos para a próxima eleição. Se Deus quiser nós vamos ter bastante candidatos e, quem sabe, uma chapa inteira”, declarou.

Além da mobilização local, o PT participará de um evento regional em São João da Boa Vista. A iniciativa está em fase de organização e mais detalhes deverão ser divulgados nos próximos dias.