Lucila avalia desempenho nas eleições e projeta próximos passos

Candidata a deputada federal pelo PSD, a professora vargengrandense Lucila Garcia, que disputou uma vaga de vereadora em 2024, falou à Gazeta sobre a campanha, sua primeira disputa por uma cadeira no Congresso Nacional, em Brasília. Nesta eleição, Lucila obteve 517 votos no município e, no cômputo geral, somou 751 votos em todo o estado de São Paulo.

Gazeta: Como você avalia a sua votação nas eleições deste ano?

Lucila: Avalio positivamente, posto que minha campanha foi maioritariamente local e tive votos em todas as seções do nosso município, alcançando o sexto lugar no ranking dos candidatos a deputado federal mais votados no município e sendo a 1ª colocada no ranking das mulheres candidatas a deputada federal aqui em Vargem.

Gazeta: O que acredita ter influenciado mais para este resultado?

Lucila: O trabalho de divulgação local atingiu todos os lugares do nosso município, no entanto, os chamados “candidatos tiktokers” levaram grande quantidade dos votos em todos os municípios do nosso estado o que acabou por repercutir nos votos dos demais candidatos.

Gazeta: Como avalia o resultado geral da eleição 2026?

Lucila: Penso que vivemos um momento de polarização extrema o que não é saudável para o nosso país e principalmente para a nossa democracia que ainda é muito jovem. É um momento onde os eleitores devem parar, respirar, analisar propostas e votar com mais razão e menos emoção. Levar em consideração o que desejamos para o nosso futuro e votarmos de acordo com as propostas alinhadas com o que buscamos, sem fanatismo ou idolatria política, uma vez que nenhum candidato é cem por cento perfeito.

Gazeta: Quais são seus projetos futuros na política?

Lucila: Essa eleição foi mais um degrau na minha jovem trajetória política partidária. Na verdade, o segundo passo. Seguirei firme com meus propósitos, minha luta e minhas pautas em busca de respeito aos direitos dos professores e demais profissionais da educação, na luta por uma educação de qualidade e verdadeiramente inclusiva, bem como por uma cidade com mais oportunidades e melhores condições de vida para todos. E nas próximas eleições, muito provavelmente estarei candidata, contando com o apoio de quem já vem caminhando comigo e com os de outros munícipes que me darão a mão nessa jornada!