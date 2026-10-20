Prefeitura entrega veículos e equipamentos à GCM

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) realizou na tarde desta terça-feira, dia 20, a entrega de veículos e equipamentos para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul. A cerimônia aconteceu no Clube Vargengrandense e contou com a presença do vice-prefeito Guilherme Nicolau, integrantes da Guarda, bem como o comando da corporação na pessoa do comandante Marco Antônio da Silva e o diretor de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, vereadores e convidados. Foram convidados para fazer parte da mesa principal, além o do prefeito Celso Ribeiro e a primeira-dama Micaela, o vice Guilherme e a esposa Vitória, o ex-comandante da Polícia Rodoviária Cel. João Roberto do Nascimento, o responsável pelo Pelotão do Exército de Vargem, Natanael Moreira da Costa Neto, o vereador Ratinho e o comandante da GCM, Marco Antônio e o diretor Rogério Bocamino de Segurança e Trânsito.

Fotos: Reportagem Gazeta de Vargem

A entrega faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da estrutura da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e ampliar a capacidade de atendimento às ocorrências no município.

Foi entregue uma nova viatura, um Jeep Renegade motor turbo, vários armamentos da marca Taurus e equipamentos de segurança para que a GCM possa prestar um melhor serviço à segurança do município.

Durante a cerimônia fizeram uso da palavra o vereador Ratinho, o diretor de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, o vice prefeito Guilherme Nicolau e o prefeito Celso Ribeiro, que falou da necessidade de aparelhar a Guarda Municipal para fazer frente ao crime cada vez mais organizado e muitas vezes melhor armado que os policiais.

Os novos recursos deverão contribuir para as atividades de patrulhamento e segurança pública desenvolvidas pela GCM na cidade.